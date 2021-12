Polícia Militar do Estado de São Paulo completa 190 anos

Criada em 15 de dezembro de 1831, a corporação conta com um contingente de aproximadamente 93 mil homens e mulheres

SÃO PAULO – A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), completa nesta quarta-feira, 15, 190 anos de sua fundação, contando com Mais de 93 mil policiais para cuidar de um estado com mais de 41 milhões de habitantes e 645 municípios, exercendo a função primordial de Policiamento Ostensivo e Preventivo (POP), na preservação da ordem pública paulista. Nesses quase dois séculos, a Polícia Militar paulista participou de diversos momentos históricos para o estado e para o Brasil, empenhada sempre em manter a ordem pública.

A FUNDAÇÃO

Em 15 de dezembro de 1831, por lei da Assembléia Provincial, proposta pelo Presidente da Província, Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, foi criado o Corpo de Guardas Municipais Permanentes, composto de cem praças a pé, e trinta praças a cavalo; eram os “cento e trinta de trinta e um”. Estava fundada a Polícia Militar do Estado de São Paulo, em atendimento ao decreto Imperial baixado pelo Regente Feijó, que se tornou o patrono da corporação.

Dentro da Província e, futuramente do Estado de São Paulo, a Polícia Militar, assim como o Corpo de Bombeiros, a Guarda Nacional, a Marinha e Exército Fixo, faziam parte da Força Pública de São Paulo.

Em 1970, a Força Pública se fundiria com a Guarda Civil, originando a denominação atual de Polícia Militar do Estado de São Paulo, desde então, a PMESP é uma organização fardada e organizada militarmente. Atualmente em efetivo, é a maior polícia do Brasil e a terceira maior Instituição Militar da América Latina, contando com mais de 93 000 policiais militares, para cuidar de um estado com mais de 41 milhões de habitantes e 645 municípios, a função primordial é o Policiamento Ostensivo e Preventivo, na preservação da ordem pública paulista.

O Comandante do Policiamento do Interior – 10, parabeniza todos os Policias Militares que fizeram e fazem parte dessa grande Família Polícia Militar, são 190 anos de história e legado, sendo construídos dia a dia por homens e mulheres, muitas vezes anônimos, que com amor e dedicação à causa pública, fazem dessa Instituição motivo de inspiração para crianças e jovens que desejam seguir a carreira militar.