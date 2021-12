Advogado Valney Araújo é o novo presidente do ATC por diferença de 2 votos

ANDRADINA – O advogado Valney Araújo, o “Barim”, da chapa “Transparência, Renovação e Compromisso”, foi eleito presidente do ATC – Andradina Tênis Club, para o biênio 2022/23, em acirrada disputa realizada no último domingo (05), com diferença de apenas dois votos: 311 a 309 e 2 nulos, contra a chapa Realização e Respeito (da situação). A posse da nova diretoria acontece nos primeiros dias de Janeiro de 2022. Guilherme Pugliese é o vice da chapa vencedora.

Essa eleição foi uma das mais, se não a mais concorrida dos últimos anos dentro do clube, com mais de 620 sócios titulares exercendo seu direito de voto, e a diferença mínima para a chapa de oposição à atual diretoria mostrou que foi efetuado um trabalho duro, de busca de voto a voto.

CONSELHO DELIBERATIVO

Em votação histórica, o novo Conselho Deliberativo do ATC elegeu duas mulheres para a presidência, marcando de vez a representação feminina na administração do clube:

Presidente do Conselho: Larissa Luze Neto Ferreira dos Santos

Vice-presidente: Jussara Cristina Pereira de Oliveira

1º Secretário: Fernando Mariano

2º Secretário: Rangel Gonçalves dos Santos

PALAVRA DO PRESIDENTE

O presidente eleito Valney Araújo, o “Barim”, postou em redes sociais um agradecimento pela vitória, dizendo que dia 05 foi um dia que entrou para a história do clube e de sua vida. Leiam abaixo:

05/12/21: Dia que entrou para história do ATC e da minha vida. Vitória com a diferença de 2 votos. Dia em que fomos eleitos Presidente do melhor e maior clube de Andradina. Dia em que ganhou mais um vez foi a democracia. Clube do qual sou sócio mais de duas décadas. Clube que defendo como atleta e que amo. Vitória inconteste. Obrigado a todos os membros da Chapa Transparência por acreditarem no projeto, por estarem juntos sempre. O ATC é do sócio. O ATC é maior que todos. Gratidão sempre.