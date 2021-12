La Bella Cosméticos é Campeão do Torneio de Aniversário do Cecam

ANDRADINA – O time do La Bella Cosméticos foi o grande campeão do Torneio Interno de Aniversário do CECAM – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani (fundado em 1968), em final realizada na noite da última sexta-feira (03), ao derrotar pelo placar de 3 a 1 a equipe do Prando Transportes. A premiação aos vencedores, destaques da competição e um jantar de confraternização foi realizado após o apito final, com direito a som ao vivo.

Além do troféu de campeão, a equipe do La Bella Cosméticos levou ainda os troféus de melhor defesa, com o goleiro Edmilson, vazado apenas 6 vezes na competição. O goleiro “Dentinho”, do time do Apoio Rural, também levou 6 gols, mas teve um jogo a menos, portanto, proporcionalmente, foi mais vazado. La Bella também abocanhou o troféu de artilheiro na categoria “Novos”, com Drik, que marcou seis vezes, mesmo numero de gols de Marcio Tuffy, do Prando.

Na categoria Máster o artilheiro foi João Coselli, com três gols marcados e o artilheiro Veteranos foi Maurício Carneiro, com 4 gols. Os dois atuaram pelo time WWM.

CRAQUE DO CAMPEONATO

Um novo troféu foi instituído na competição deste ano: É o craque do campeonato, o “Chuteira de Ouro”, ou seja, aquele atleta que se destacou durante todo o torneio e contribuiu para que seu time tivesse sucesso na competição. O primeiro a ganhar este troféu foi o atleta Zé Carlos, da equipe campeã, o La Bella.

Essa matéria teve o apoio do La Bella Cosméticos, Cecam, Apoio Rural e do advogado Maurício Carneiro.