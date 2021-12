28º BPM/I segue treinamento para atendimento humanizado a pessoas com propósito suicida

ANDRADINA – O 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), com sede em Andradina, segue treinando o seu efetivo operacional para atender a ocorrências de Tentativa de Suicídio.

O treinamento, com duração de três dias, é ministrado pelos Sargentos PMs Davi, Dias e Nunes, que foram até a ESCOLA SUPERIOR DE BOMBEIROS, em Franco da Rocha/SP, onde se formaram professores, e é dividido em duas partes, uma teórica, onde é ensinada a técnica para a abordagem ao “tentante”, pessoa que está na condição de risco, análise do perfil psicológico, detecção dos pontos de conflito e de apoio e trabalho para dissuasão, que consiste no convencimento para a desistência do ato.

Já na segunda parte, são criados cenários diversos, com atores civis, onde os Policiais alunos colocam em prática o que aprenderam e atuam sob supervisão aprimorando a técnica aprendida.

Na quinta-feira (02), houve o encerramento dos trabalhos no ano de 2021, com início de novas turmas em 2022. Na ocasião, foi prestada homenagem aos jovens atores Luiz, Carlos e Felipe (ausente), que estão desempenhando importante papel, atuando nas fases práticas.