Com saldo positivo em relação a Covid, Andradina não terá Carnaval em 2022

Andradina é uma das grandes cidades da região que não vão realizar carnaval no ano que vem. A lista ainda tem Araçatuba e Birigui e engrossam a lista de mais de 70 cidades do estado de São Paulo que não vão realizar carnaval de rua em 2022.

Segundo nota da Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, após reuniões nas esferas do Governo de Andradina, incluindo membros da Saúde Municipal, a decisão foi de não realizar qualquer tipo de festividade de carnaval, e até mesmo de Ano Novo, levando em conta que Andradina é uma das cidades do Estado que mais avançaram positivamente em relação ao combate à covid-19. Neste momento o setor público organizar eventos de grande concentração iria na contramão do bom senso.

“A cultura está realizando a retomada consciente das atividades culturais com uma programação que começou em novembro e vai até o fim do ano”, explicou o Secretário de Esportes, Lazer e Juventude, André Ricardo Lopes.

INTERIOR PAULISTA

Em algumas regiões do interior, como na de Jundiaí, as decisões foram conjuntas, envolvendo todas as cidades do polo regional. Isso aconteceu também no Vale do Paraíba, onde 13 cidades decidiram suspender a festa, entre elas a turística Cunha e a litorânea Ubatuba. Na região de Franca, 26 municípios tomaram a decisão de evitar a folia. Outros municípios alegaram, além da pandemia, a situação financeira. Em Sorocaba, a prefeitura comunicou as escolas de samba de que não disponibilizaria recursos públicos para a festa. A Associação Cultural do Samba, no entanto, foi autorizada a fazer um Carnaval paralelo, com recursos da iniciativa privada. (com Folha da Região)

Secom/Prefeitura