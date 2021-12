ComeÃ§a a montagem da Vila de Natal no Centro Cultural

Andradina já se prepara para entrar no clima natalino. O Centro Cultural Pioneiros de Andradina vai ganhar uma árvore de Natal de 15 metros que vai ornamentar o cenário das apresentações culturais de fim de ano preparadas pela Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude.

No clima de Natal as crianças poderão visitar uma vila natalina, com direito a um presépio vivo entre outras atrações.

A decoração está sendo instalada em toda extensão da Avenida Guanabara e também nas principais trechos da rua Paes Leme.

Outras estruturas serão montadas na Praça Antônio Joaquim de Moura Andrade e no trevo de Andradina, onde uma imensa árvore será instalada.

Segundo a arquiteta Mari Antonieta apenas em lâmpadas led foram adquiridos 33 km e 4,500 piscas de 10m. A inauguração oficial da decoração será no dia 3 de dezembro, sexta-feira, às 19h, marcando o início das festividades natalinas na cidade.

Concurso

Além de contemplarem a beleza da decoração de Natal nas ruas, os andradinenses, populares e comerciantes, vão concorrer a prêmio pelas fachadas mais bem decoradas.

Graças a um projeto do prefeito Mário Celso Lopes que vai premiar as 5 melhores decorações natalinas em duas modalidades, residências e comércio.

O Sonho de Natal, vai incentivar os comerciantes e moradores manter viva a chama das luzes natalinas num verdadeiro Natal de Magia. O concurso de decoração natalina vai premiar os cinco primeiros lugares nas duas modalidades, sendo cinco para vitrines do comércio e cinco para fachadas de residências. O andradinense pode acompanhar as fachadas decoradas através da rede social Instagram, perfil @sonhodenatalandradina.

Para as fachadas residenciais e comércios os prêmios serão distribuídos da seguinte maneira:

– 1º lugar: 01 Certificado e um prêmio no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

– 2º lugar: 01 Certificado e um prêmio no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

– 3º lugar: O1 Certificado e um prêmio no valor de RS 3.000,00 (três mil reais);

– 4º lugar: 01 Certificado e um prêmio no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

– 5º lugar: 01 Certificado e um prêmio no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais);

As inscrições e o regulamento estão no site da Prefeitura de Andradina.

Secom/Prefeitura