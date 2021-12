Justiça mantém prisão de dupla que aplicou golpe do cartão em Ilha Solteira

ILHA SOLTEIRA – Em audiência de custódia realizada na tarde da última quarta-feira (24), o juiz Mateus Moreira Siketo, da 1ª Vara da Comarca de Ilha Solteira, manteve presa a dupla formada por Patrícia Amarante Melo Viana, 23 anos e um comparsa de 27, que estava aplicando o “golpe do cartão” em Ilha Solteira. Eles fizeram, pelo menos, uma vítima, e foram detidos por policiais civis quando tentavam um novo golpe. Ele foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto e ela à penitenciária de Tupi Paulista.

Na decisão, onde converteu a prisão em flagrante em preventiva, o juiz justificou afirmando que há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade. “No caso trazido à apreciação, o crime sub judice, apesar da primariedade dos acusados, observo que se trata, aparentemente, de uma quadrilha organizada e que vinha praticando delitos da mesma natureza no Município. Desse modo, soltura de ambos oferece risco concreto à ordem pública”, disse o juiz.

Ele também afirmou que vislumbra risco à instrução criminal, na medida em que existem outros comparsas a serem identificados, bem como vítimas pendentes de identificação, o que revela que a soltura dos acusados pode influenciar na apuração dos fatos. “Por fim, também presente o risco à aplicação da lei penal, já que ambos não residem na comarca, mas em São Paulo, o que revela risco de fuga”, afirmou o juiz.

O caso

Policiais civis prenderam um homem e uma mulher no final da tarde da última terça-feira (23), ele com 27 e ela com 23 anos, que estavam aplicando o golpe do cartão em Ilha Solteira. Ambos seriam da cidade de São Paulo e estavam em Ilha Solteira desde a noite do dia 22.

Segundo apurou o ilhadenoticias.com, a dupla aplicava golpes convencendo moradores, em sua maioria idosos, de que compras irregulares estavam sendo feitas com os cartões das vítimas. Eles, então, conseguiam os dados, como senha e, depois, convenciam os moradores a entregarem seus cartões para “um representante do banco”.

Ainda segundo apurou o ilhadenoticias, pelo menos uma moradora caiu no golpe da dupla, perdendo R$ 1 mil. Eles foram presos quando tentavam enganar mais uma moradora.

A prisão

Quando tentavam convencer mais uma moradora a entregar o cartão, a mesma desconfiou que poderia estar caindo em um golpe e acionou a Polícia. Policiais civis, então, foram até a casa da vítima, onde ficaram de tocaia aguardando que um dos golpistas fosse até o local.

Quem apareceu foi a mulher, Patrícia, que acabou presa. O homem, que aguardava em um carro na esquina, fugiu assim que viu a ação dos policiais. Começou então uma caçada ao golpista, que acabou preso na Rodovia dos Barrageiros, quando seguia sentido Santa Fé do Sul.

Com eles foram localizados duas máquinas e cartões, alguns cartões de crédito, três telefones celulares, uma pequena porção de maconha e cerca de R$ 1,4 mil em dinheiro.