La Bella Cosméticos e Prando Transportes decidem o Torneio Interno do Cecam

ANDRADINA – As equipes do La Bella Cosméticos e Prando Transportes decidem na próxima sexta-feira, 03/12, a partir das 19h, o título do Torneio Interno de Aniversário do ano de 2021 do CECAM – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani, localizado no bairro Antena. Logo após o apito final, haverá entrega de premiação aos vencedores e confraternização entre os associados.

O La Bella chegou à decisão do torneio depois de duas belas vitórias frente à equipe do WWM, sendo a primeira por 3 a 0, e jogando por uma boa vantagem no segundo confronto. Porém, as coisas quase se complicam na segunda partida (volta), quando perdia por diferença de 2 gols e conseguiu uma bela virada, vencendo essa outra partida por 3 a 2.

A equipe do Prando, depois de quase ficar de fora da semifinal, já que obteve apenas uma vitória na fase classificatória, conseguiu surpreender o favoritismo da equipe do Apoio Rural na semifinal com um empate na primeira partida sem abertura de placar e uma goleada no segundo confronto por 5 a 2, em grande atuação do avante Marcio Tuffy.

No Cecam já é tradição em seus torneios quando os times favoritos nem sempre ganham e a “zebra” leva o título da competição. O Prando vai tentar valer essa escrita na final, em jogo único na próxima sexta-feira (03).

ARTILHEIROS

Categoria novos: nessa categoria, Márcio Tuffy (Prando Transportes), que tinha 3 gols, marcou mais 2 e chegou aos 5 na competição. Ele divide a artilharia na sua categoria com o ligeiro “Drik”, do La Bella Cosméticos, que marcou mais um gol, chegando também aos 5. Zé Carlos (La Bella), tem 4.

Wellington (Prando), tem 3 gols. Jesuel (Jovi) e Barbosa (Apoio Rural), e Rafael UZ (Apoio Rural), tem dois gols cada. Já com um gol marcado cada vem Diegão e Coutinho (os dois do Apoio Rural); além de Matheus Calister (WWM), Diego (La Bella), Pedro Henrique, o “PH” e Gilmar Ratinho (os dois do Prando).

Categoria Veteranos: Maurício Carneiro (WWM), soma 4 gols, aliás diga-se de passagem, um belíssimo gol na última partida disputada, já que sua equipe está fora da final; Edgar Pires e Luis Carlos Alves (os dois do La Bella), além de Maurinho (Apoio Rural), tem dois cada; enquanto outros 4 jogadores tem apenas 1 cada. Hércules (Apoio Rural); Nilson Tuffy (La Bella), além de Jabá e Walter (Prando).

Categoria Máster: João Coselli (WWM), marcou 3 vezes em um único jogo e dificilmente perde a artilharia este ano novamente, mesmo sua equipe também estando fora da final.

MELHOR DEFESA

A melhor defesa da competição é do La Bella, com Edmilson (com 5 gols tomados); seguido do time do Apoio Rural, com o goleiro “Dentinho”, que tinha tomado apenas um gol na competição, mas com a goleada sofrida por sua equipe na semifinal, tomando mais 5, chegou a 6 gols sofridos. Em seguida vem a equipe do Prando, com o goleiro Zanini, vazado 11 vezes; “Sabugo” (Jovi Supermercados), com 13 gols sofridos, além de Brunão (WWM), com 15 gols tomados.

ELENCO

As duas equipes devem contar com força máxima para essa final:

LA BELLA COSMÉTICOS:

Goleiro Edmilson, além de Luis Carlos, Zé Carlos, Almir, Joilson, Manoel do Jornal, Elivelton (Baiano), Zé Carlos, Nilson Tuffy, Drik, Edgar e Diego, Toninho, Lui, Formiga, Abreu, Biga e Caloi.

PRANDO TRANSPORTES:

Goleiro Zanini, além de Marcinho Tuffy, Ricardo Prando, Pedro Henrique, Chiclete, Tonhão, Wilson Sarto, Alexandre, Cuzido, Renanm Jabá, Walter, Gilmar ‘Ratinho’, Rogério, Grillo, Valdir, Capitelli e Tomé.

CHUTEIRA DE OURO

Além da entrega dos troféus aos artilheiros da competição nas categorias novos, veteranos e máster, e defesa menos vazada, a diretoria do Cecam vai entregar também o inédito troféu “Chuteira de Ouro”, para o atleta que, independente da categoria, contribuiu para que sua equipe obtivesse o sucesso merecido no Torneio Interno de Aniversário do Cecam no ano de 2021. O atleta escolhido será apontado por uma pesquisa junto a jogadores e da torcida presente.