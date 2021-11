ANDRADINA – Uma festa com poucas pompas, mas com muito luxo e qualidade dos produtos expostos nas várias gôndolas: foi assim o evento de reinauguração da Qualy Hortifruti e Empório Gourmet, localizada na rua Homero rodrigues Silva, entre as ruas Bandeirantes e Santa Terezinha, centro, ocorrida a partir das 9h da manhã de sábado (27), em suas amplas e modernas instalações, com uma adega de dar gosto de se ver, com diversidades de vinhos importados e nacionais, em um ambiente de alto requinte e bom gosto. Os proprietários Francisco Mello, o “Chiquinho” e Fernanda Araújo estão muito felizes e dizem ter realizado um sonho em oferecer o que há de qualidade em produtos nacionais e importados, comparados ao primeiro mundo.

Diversos amigos, empresários, profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros(as), nutricionistas e todos que utilizam dos produtos da empresa, além de políticos passaram pela loja durante todo o sábado, com evento animado pelo grande Fordinho Sax e sua filha, que interpretaram grandes clássicos da música nacional e internacional, passeando por todos os gêneros musicais, além de muitos amigos da imprensa, do comércio como um todo, incluindo praticamente todo a família Pedrialli, além do próprio prefeito Mario Celso Lopes e esposa Jussara.

A Qualy Hortifrutti Empório Gourmet ampliou ainda mais a gama de produtos de primeira qualidade oferecidos a seus clientes, como: Hortifruti, mercado, padaria, frios, adega de vinhos, temperos, congelados e variado setor de castanhas. Ainda é plano dos empresários construir futuramente uma padaria em um prédio recém adquirido, além de fornecer carnes nobres a seus consumidores.

MIL NOTICIAS/Agência