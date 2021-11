Ferinhas Boys/FEA conquista 2° lugar em torneio regional em Monte Castelo

MONTE CASTELO – A equipe andradinense do Ferinhas Boys/FEA, em sua primeira competição após 1 ano e 8 meses sem jogar devido a pandemia do coronavirus, conquistou o vice campeonato na categoria Sub 15, válido pelos festejos de aniversário da cidade de Monte Castelo. Já a equipe sub 13 foi eliminada na semifinal da competição.

A categoria Sub 15 chegou ao vice campeonato ao realizar grande campanha, após terminar a primeira fase em 1° lugar, perderam nos pênaltis na partida válida pela final para a boa equipe da casa. Mas todos tiveram a certeza de um grande reinício de trabalho realizado com essa conquista.

Os diretores do Ferinhas Boys parabenizam os seus alunos, os professores Flávio, Rogério e Marcelo e aos pais dos alunos que acompanharam os mesmos até a cidade onde foram realizados os jogos.

Agradecimento também ao convite do amigo Mauricio Ferreira e parabenizando toda organização do evento. Obrigado especial para Ernesto Junior pelo apoio dado à delegação andradinense, finaliza o professor Fábio Garcia.