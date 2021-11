Polícia Civil aponta que dois adolescentes assassinaram mecânico Miquéias

ANDRADINA – A Polícia Civil chegou aos autores do homicídio ocorrido pouco depois do meio dia do último dia 10, em que foi vítima o mecânico Miquéias Ribeiro da Silva, de 23 anos, residente na rua Finlândia, no jardim Europa. São dois adolescentes de 17 anos, um deles morador no bairro Pereira Jordão e outro na Vila Mineira. A apreensão deles ainda não foi requerida à justiça porque falta ouvir algumas pessoas para conclusão do inquérito e remeter-lo á Justiça, mas a reportagem conseguiu essas informações em primeira mão. O homicídio está ligado a famigerada guerra de jovens de bairros da cidade de Andradina, aponta a Polícia.

A Polícia Civil investiga ainda a participação de um adulto no episódio e busca ouvir outras pessoas para esclarecer esse fato. Com a detenção de um dos adolescentes por tráfico na noite de terça-feira (23), esses novos fatos deverão ser melhor apurados.

O HOMICÍDIO

O homicídio aconteceu próximo de 12h30 do dia 10 (uma quarta-feira), quando o mecânico se dirigia para almoçar em sua residência localizada na rua Finlândia, a bordo de uma bicicleta preta, seguindo pela rua Londres e quando chegou no cruzamento com a rua Grécia, a 200 metros de sua casa, “deu de frente” com os dois adolescentes em uma motocicleta, que ao que tudo indica, estavam a procura de uma provável vítima, se aproximaram rapidamente não dando tempo de reação e o garupa sacou uma arma de fogo, efetuando 5 disparos, acertando-o duas vezes no tórax (um dos tiros acertou seu coração) e uma na cabeça, de raspão no couro cabeludo. A arma é provavelmente um revólver calibre .32mm.

Mortalmente ferido, o mecânico abandonou a bicicleta naquele cruzamento e correu para uma casa distante apenas 10 metros dali, onde mora um conhecido seu, entrando no quintal e tentando se abrigar nos fundos, onde caiu e também foi socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, onde já chegou morto.