Dia da Consciência Negra teve seis horas de atividades

ANDRADINA – A celebração do Dia da Consciência Negra em Andradina, no último sábado (20 de novembro), levou centenas de pessoas ao Centro Cultural Pioneiros de Andradina. Para um público recorde a Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude preparou um cronograma de atrações culturais de mais de seis horas.

As atividades tiveram a participação de mais de 100 artistas, tendo como pontos altos a exposição literária de Matheus Luzi, apresentação de dança afro, com grupo Reborn Dance, Conexão Daneil´s e amigos, música ao vivo com Nivaldo “Bolin” e banda Alto Clima, folia de reis; Unidos de Belém, Caminhando para Belém, Romeiros de Belém, Renascer em Cristo, Herdeiros de Belém.

O secretário de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, André Ricardo Lopes, aproveitou a oportunidade para chamar a atenção dos presentes para a programação cultural preparada pela Secretaria até o fim de ano.

Novembro

24/11 – Aulão de Axé com Jéssica Mayara às 19h00 na Praça Moura Andrade

29/11 – Espetáculo Rei do Gado, às 20h30 no Centro Cultural Pioneiros



Dezembro

03/12 – Espetáculo Periferia Pede Paz, às 11h00 no Augusto Mariani

03/12 – Espetáculo Noite de Natal -Projeto ArteTude, às 19h00 no Centro Cultural

04/12 – Espetáculo CATS, às 19h00 no Centro Cultural Pioneiros de Andradina

