Corrida Terra do Rei do Gado entra na programação esportiva de Andradina

ANDRADINA – A 1ª Corrida Terra do Rei do Gado foi um grande sucesso popular. As pessoas pararam para ver o esforço de 250 atletas de todas as partes numa disputa pelas principais vias de Andradina na manhã de domingo.

A largada e linha de chegada teve como palco a avenida Guanabara de onde os corredores saíram ao lado do Oeste Plaza Shopping seguindo em um contorno de 5km por ruas adjacentes, para duas modalidades, uma e duas voltas.

Segundo a professora Luciana Dehira, a corrida é uma iniciativa da Fundação Educacional de Andradina através da Escola Superior de Educação Física de Andradina (ESEFA) e que conta com todo o apoio e suporte da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude.

O sucesso da corrida garantiu a sua inclusão no calendário anual de festividades do aniversário de Andradina, para o ano de 2022, no 11 de julho.



Toda a segurança foi garantida no decorrer da prova com o fechamento dos cruzamentos com as ruas da pista.



Veja os Resultados da Classificação Geral:



Feminino 10 km

Adriana Araújo (1º)

Fernanda Louro Domingos de Santana (2º)

Leticia Borges Cicotti (3º)



Feminino 5km

Vilma Pires de Souza (1º)

Juliana Parreira Cabral (2º)

Danielle Cristina Marques Gomes (3º)



Masculino 10km

Victor de Oliveira Andrade (1º)

Washington Luiz Pires Muniz (2º)

Rodrigues dos Santos (3º)



Masculino 5km

Genivaldo Nunes Pessoa (1º)

Joel Mello (2º)

Caio Verdelho Basílio da Silva (3º)

Secom/Prefeitura