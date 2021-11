Terceira dose da vacina contra covid-19 é autorizada a todos. Saiba como tomar

ANDRADINA – O Ministério da Saúde anunciou a ampliação da aplicação da dose de reforço da vacina contra covid-19 e Andradina já inicia essa vacinação na segunda-feira (22). Segundo a coordenadora de Atenção Básica da Secretaria de Saúde de Andradina, Carla Back, desde setembro, a terceira dose é permitida para pessoas acima de 60 anos, profissionais da saúde e imunossuprimidos. “Agora, a dose de reforço também está autorizada para toda a população acima de 18 anos que já tenha completado o esquema básico de vacinação há pelo menos 5 meses”, disse Carla.

Outra diferença do primeiro momento para a fase atual foi uma redução de seis meses para cinco meses no intervalo entre a conclusão do esquema vacinal e a dose de reforço e uma segunda dose para os brasileiros que receberam a vacina Janssen.

A dose de reforço da vacina contra covid-19 estará a disposição em todas as Unidades Básicas de Saúde de Andradina no horário das 13 horas às 17 horas. Para se vacinar é importante que não esqueçam de levar o Cartão de Vacinação, um documento com foto e o CPF.

Segundo o secretário de Saúde João Leme, assim como as primeiras vacinas foram importantes para induzir a resposta imune contra o vírus, a terceira também é fundamental para manter essa resposta. “Nossa vacinação foi exemplar até agora e é dessa maneira que vamos sair da pandemia” disse.

Carla Back reafirmou a importância da vacinação, recomendando que quem tomou a primeira dose e não voltou para a segunda que o faça e que ninguém abra mão da terceira dose. “A vacinação contra Covid em Andradina está avançando. Além da terceira dose estamos aplicando também a 1ª dose em adolescentes e adultos e a 2ª dose em quem ainda não tomou”, lembra Carla.

Secom/Prefeitura