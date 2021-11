Semifinais do interno de aniversário do Cecam acontecem nesta sexta-feira

ANDRADINA – A diretoria do CECAM – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani, localizado no bairro Antena, programou para a noite desta sexta-feira (19), a partir das 19h, a realização de duas partidas válidas pela fase semifinal do Campeonato Interno em comemoração ao aniversário do clube, fundado em 1968. Na sexta-feira (26), da próxima semana, acontecem as partidas de volta.

Vale lembrar que na primeira rodada da semifinal, jogo de ida, se houver empates, não haverá cobrança de penalidades. Porém, nas partidas de volta no segundo e decisivo jogo, havendo persistência nos empates nos tempos normais, ou em gols, ai sim haverá cobrança de penalidades para decidir a vaga à final da competição.

O único jogador suspenso da primeira rodada da semifinal é o meio de campo Caê Bertucci (da equipe da WWM), por ter recebido o segundo cartão amarelo na fase classificatória.

No dia 26 acontecem as partidas de volta, quando haverá a inversão de horário: a partir das 19h La Bella x WWM e em seguida Apoio Rural x Prando. Quem conquistar o maior número de pontos nas duas partidas, ou fazer um bom numero de gols saldo, se classifica para a final da competição, programada para o dia 03 de dezembro, em jogo único.

ARTILHEIROS

Categoria novos: o artilheiro é o atleta Zé Carlos (La Bella), com 4 gols marcados até a última rodada. Ele vem seguido de seu companheiro de equipe, o ‘Drik’, com 3 gols, mesmo número de Márcio Tuffy (Prando) e Wellington (Prando). Jesuel (Jovi) e Barbosa (Apoio Rural), tem dois gols cada. Já com um gol marcado cada vem Diegão, Coutinho e Rafael UZ (os três do Apoio Rural); além de Matheus Calister (WWM) e Pedro Henrique, o “PH” (Prando).

Categoria Veteranos: Maurício Carneiro (WWM), soma 3 gols, enquanto outros 6 tem apenas 1 cada. Maurinho e Hércules (Apoio Rural); Edgar Pires e Nilson Tuffy (La Bella), além de Jabá e Walter (Prando).

Categoria Máster: João Coselli, do JoVi Supermercados, marcou 3 vezes em um único jogo e dificilmente perde a artilharia este ano novamente.

MELHOR DEFESA

A melhor defesa da competição é a do Apoio Rural, com o goleiro “Dentinho”, que tomou apenas um gol até o momento, seguido da equipe do La Bella, com Edmilson (3 gols tomados); Brunão (WWM), com 9; Zanini (Prando), vazado 9 vezes e “Sabugo” (Jovi Supermercados), com 13 gols sofridos e já fora da semifinal.