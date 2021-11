Lobinho é preso acusado de tráfico de droga no bairro Santa Cecília

ANDRADINA – O desocupado W. A. S., o “Lobinho”, de 28 anos, residente na Av. Moura Andrade, no bairro Santa Cecília, foi preso pela Polícia Militar no inicio da noite de quarta-feira (03), acusado de tráfico de entorpecentes ao ser surpreendido praticando a venda de crack. Foram localizadas em sua casa outras porções de crack, maconha, balança de precisão, além de R$ 200,00. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. O material ilícito foi apreendido.

A prisão do acusado aconteceu próximo das 18h30, durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Andradina, quando a equipe composta pelo 1° Sgt PM Fernandes, Cb PM Oberdan, Sd PM Guaranha, passou em frente da residência dele, localizada na Avenida Moura Andrade, cujo indivíduo recaem diversas denúncias versando sobre seu envolvimento com o tráfico de drogas naquele bairro.

No quintal da residência, avistaram “Lobinho” em contato com uma pessoa. Por suspeitarem que poderia ser uma venda de droga, estacionaram a certa distância e retornaram a pé, abordando um outro indivíduo no portão, ocasião em que ele dispensou ao solo uma pedra de crack devidamente embalada. Em revista pessoal o PMs localizaram em seu bolso um cachimbo, próprio para o consumo da droga, como o crack.

Diante da situação de flagrante, os policiais militares entraram na residência e, no quintal, abordaram “Lobinho”. Durante busca pessoal localizaram com ele 01 pedra de crack, idêntica à que fora localizada em posse do usuário e a quantia de R$ 200,00 em dinheiro, subdivididos em diversas cédulas de diversos valores.

Durante a busca domiciliar, os PMs localizaram no quarto do acusado 01 balança de precisão em pleno funcionamento, com resquícios de maconha, 01 porção de maconha embalada em saco plástico azul pesando 58 gramas e um aparelho de telefone celular marca Samsung.

Diante das circunstâncias presenciadas, do material ilícito localizado e de todo o histórico que precedeu a ocorrência, os policiais deram voz de prisão em flagrante à “Lobinho” com base no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Conduzido ao Plantão Permanente, a delegada plantonista ratificou a voz de prisão e o autuou em flagrante, recolhendo-o ao cárcere, à disposição da justiça que vai decidir se ele responde ao processo preso, ou em liberdade. Ele já tem passagem pelo mesmo tipo de crime.

MIL NOTICIAS/Agência