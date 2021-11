Homem é preso pela PM com arma escondida em carrinho de bebê

ARAÇATUBA – A Policia Militar prendeu na tarde de quarta-feira (3), um homem residente na Rua Fundador Paulino Gato, acusado de porte ilegal de arma de fogo depois de surpreendê-lo escondendo um revólver calibre 38, com 4 munições intactas. Encaminhado à Delegacia de Polícia, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. O armamento foi apreendido pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais militares de Araçatuba/SP, ouviram na rede de rádio solicitação de apoio do policial militar que estava de serviço na Base Comunitária de Segurança do bairro São José, pois um homem e uma mulher haviam arremessado um capacete no interior da base e passado a proferir palavras de baixo calão contra o policial militar.

Imediatamente os militares se deslocaram ao local, momento em que os acusados deixavam a base e rumavam para a sua residência na Rua Fundador Paulino Gato. Eles foram abordados, ainda muito exaltados, e submetidos à busca pessoal, mas nada de ilícito foi localizado com eles.

Próximo à companheira do abordado havia um carrinho com um bebê de apenas 6 meses de vida e durante a vistoria os PMs encontraram um revólver calibre 38, carregado com 4 munições intactas e engatilhado. O rapaz acabou assumindo a propriedade da arma de fogo e disse aos policiais que estaria em guerra contra outros moradores do bairro e por isso estava andando armado.

Havia relatos de que aquele homem tinha incitado e filmado um rapaz com problemas mentais, dias atrás, arremessando pedras contra uma viatura da Polícia Militar na mesma base. Indagado, confessou a incitação e a filmagem, bem como disse que sua fúria tinha se dado por conta de uma fiscalização de trânsito naquele dia, em que sua motocicleta havia sido recolhida ao pátio de apreensões.

Diante das circunstâncias foi dada voz de prisão em flagrante delito ao acusado pelos crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo, Desacato e Resistência, e para sua avó por Desacato e Resistência, e ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, ocasião em que o autor permaneceu preso à disposição da Justiça e a autora foi ouvida e liberada. A Polícia Civil abriu inquérito para melhor apurar os fatos e imputar as condutas delituosas.

MIL NOTICIAS/Agência