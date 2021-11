Morador de Guaraçai preso acusado de tráfico de drogas

GUARAÇAI – O desempregado B. C. V., o “Breninho”, de 19 anos, residente na Vila Operária, em Guaraçaí, foi preso pela Polícia Militar na noite da última sexta-feira (29/10), acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagrá-lo com porções de crack, cocaína, balança de precisão e petrechos para embalar a droga. Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. O material ilícito foi apreendido pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu próximo de 20h50, quando a equipe de Rádio Patrulhamento com cabos PMs Roberto e Olival, além da Sd PM Márcia, foram acionados via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar, após receber denuncia via 190, de que um indivíduo conhecido por “Breninho”, praticava o tráfico no meio da rua e na Vila em que morava.

A equipe foi até o endereço denunciado e encontrou o acusado em pé, em frente de sua residência, abordando-o e revistando-o, localizando no bolso de sua bermuda 6 pedras de crack. Questionado se possuía mais porções, declarou que em sua residência teria mais porções de crack e cocaína.

Cm sua autorização, os policiais militares foram até sua residência e em vistoria no quintal da casa localizaram em uma latinha de margarina mais 20 porções de crack, embaladas e prontas para a venda.

Já na cozinha da casa foram localizadas porções de cocaína, balança de precisão, petrechos para embalar a droga e uma faca com resquícios de droga e plásticos.

Diante do material ilícito localizado e das denúncias, inclusive já tendo registro policial quando adolescente, “Breninho” foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, onde a Justiça decidiria se ele responderia ao processo preso ou em liberdade.