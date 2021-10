Câmara pede reforma do Centro Comunitário do Jardim Europa

O requerimento é de autoria do vereador Careca da Natação e teve a aprovação de todos os vereadores

ANDRADINA – A Câmara Municipal de Andradina aprovou em sua última sessão ordinária, realizada segunda feira (25) no plenário do Poder Legislativo, um requerimento do vereador Jonílcio da Silva, o popular Careca da Natação (AVANTE), solicitando a imediata reforma e limpeza do Centro Comunitário do bairro Jardim Europa.

O vereador justifica em seu requerimento que esteve em visita ao bairro Jardim Europa e, em contato com diversos moradores, ouviu reclamações sobre a situação do Centro Comunitário, onde foram colocados vários pontos em que os moradores gostariam que fossem melhorados. “O local encontra-se totalmente abandonado, depredado e com muito mato e entulhos ao seu redor.” Citou o vereador Careca.

O local pode ser muito útil para os moradores da região, como por exemplo, com a implantação de novos projetos social, a atual situação impossibilita o seu uso. Esta área pode ser utilizada como espaço de lazer e encontra-se abandonada.

“Por fim esta solicitação se justifica pelo simples fato que os moradores desejam mais atenção da prefeitura para os problemas do seu bairro, pois se sentem prejudicados pela falta desses serviços públicos.” Concluiu o vereador.

O requerimento foi aprovado por todos os vereadores da Casa de Leis e agora segue para o Poder Executivo, onde deverão ser tomadas as devidas providências e solução.