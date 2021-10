Vereadores participam do lançamento da Câmara Regional do Noroeste Paulista

O presidente Coxinha Prando, Sérgio Faustino e Guilherme Pugliese estiveram na sede do Poder Legislativo de Araçatuba para o lançamento do novo projeto que vai abranger toda a região

ANDRADINA – Três vereadores andradinenses representaram a Câmara Municipal de Andradina na manhã do dia 20, na sede do Poder Legislativo de Araçatuba, onde participaram do lançamento oficial do projeto Câmara Regional do Noroeste Paulista.

O presidente do Poder Legislativo de Andradina, Coxinha Prando (PRTB), seu chefe de gabinete Oziel Pupo e os vereadores Sérgio Faustino (PL) e Guilherme Pugliese (PSDB), estiveram no evento representando a Câmara Municipal de Andradina. O encontro contou com a participação de outros presidentes legislativos da região como, Dr. Alceu Batista de Almeida Júnior, da cidade de Araçatuba, Cesar Pantarotto Junior, da cidade de Birigui e, Letícia Takano Sader, de Penápolis, além da imprensa regional.

O projeto que será chamado de Frente Parlamentar de Desenvolvimento Regional, vai contar com a união de 43 Câmaras Municipais da região. Esta iniciativa vai ter por objetivo principal discutir projetos em harmonia legislativa e buscar soluções, desenvolvimento e investimentos para toda a região.

“Este evento entra para a história legislativa de nossa região, a união que todos nós estamos propondo é apartidária, nenhum dos 4 presidentes aqui presentes sequer fazem parte da mesma legenda de partido.” Citou Dr. Alceu, presidente da Câmara de Araçatuba.

Já o presidente da Câmara de Andradina reforçou a ideia de união, “estamos unindo nossas ideias para que nossa região se desenvolva com maior rapidez, trazendo benefícios imensuráveis para toda a população como, emprego, desenvolvimento social, segurança e qualidade de vida.” Citou Coxinha Prando.

Os presidentes também colocaram em pauta na reunião que esta é apenas a primeira de muitas reuniões que estão por vir, “a união das Câmaras da região é um benefício direto a toda a população da região, muitas ideias e projetos que desenvolvemos serão amplamente discutidos e pautados pela experiência que vivenciamos em nossos municípios no dia a dia.” Disse Cesinha, presidente legislativo de Birigui.

O projeto está crescendo a cada dia que passa, “já estamos desenvolvendo inclusive um estatuto para traçarmos juntos as nossas obrigações e objetivos, vamos ainda procurar vários outros presidentes de câmara municipais de nossa região, a intenção é e sempre será beneficiar nossa região, esta união vai nos fortalecer ainda mais.” Disse Letícia Sader, presidente da Câmara de Penápolis.

Todos os quatro presidentes citaram que estão disponíveis para colocar em pauta novas ideias, “hoje estamos em um novo modelo político em nossa região, tenho certeza que essa união das Câmaras Municipais só vai colaborar com o crescimento dos municípios que legislamos, além de abrir espaço para todos os vereadores que queiram se unir a nossos ideais.” Concluiu Coxinha Prando.

A Câmara Municipal de Andradina vem sendo destaque na região e no estado de São Paulo, isso graças às ações de economia com diárias de viagem e publicidade do presidente Coxinha Prando, juntamente com todos os outros 14 vereadores andradinenses, que aderiram a essa nova forma de administração.