Bombeiros realizam solenidade de valorização policial militar

ANDRADINA – O Corpo de Bombeiros realizou na manhã de quarta-feira (27), no Plenário da Câmara de Vereadores de Andradina, solenidade de Valorização Policial Militar ao efetivo do 20º Grupamento de Bombeiros, com a entrega da Láurea do Mérito Pessoal. O evento contou com bombeiros de Andradina, Pereira Barreto, Ilha Solteira e de Araçatuba, sede do 20º GB.

Prestigiaram o evento o Comandante Interino do 20º Grupamento de Bombeiros, Capitão Wagner Francisco Peron, o vereador de Andradina, Fabrício Henrique Mazotti, e demais Oficiais, Praças E Familiares.

Na oportunidade foram concedidas Láureas de Mérito Pessoal aos bombeiros do 2º Subgrupamento de Bombeiros, sediado em Andradina-SP, conforme a seguir:

4º Grau

Cb PM Diógenes Bravo Pesarini

Cb PM Ana Lúcia Osório Mesquita

Cb PM Wesley Eduardo de Souza Ferreira

Sd PM Leandro Pereira Mathias

Sd PM Adriano Carvalho

3º Grau

1º Ten PM Paulo Eduardo Bellina

1º Sgto PM João Lucas Gambaro

1º Sgto PM Joilton Menezes Puluca

2⁰ Sgt PM Fabrício Luiz da Cunha

2º Sgto PM Ednilson José Coltri

3º Sgto PM Paulo Manoel de Medeiros

Sd PM Lucian Diego de Almeida Silva

Sd PM João Batista Pereira

2º Grau

Cap PM Maximiliano Salles Spessotto

Subten PM Gustavo Zonta Trevellin

2º Sgto PM Lauro Berto

Cb PM Luiz Antônio da Silva Martello

Cb PM Alain Diego Almeida da Silva

Sd PM Vinicius Vieira de Melo Silva

Sd PM Diego Correa de Lima