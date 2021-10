Recepcionista da Câmara Municipal de Glicério é preso após ser flagrado com porções de cocaína

De acordo com a Polícia Militar, equipes da corporação também fizeram buscas na residência do homem, onde apreenderam mais 77 porções de cocaína e 128 gramas de maconha.

GLICÉRIO – Um funcionário da Câmara Municipal de Glicério (SP), foi preso em flagrante no seu local de trabalho, acusado de tráfico de drogas. A prisão foi feita em ação conjunta entre as policias civil e militar, na tarde desta sexta-feira (22).

Os policiais localizaram e abordaram o acusado no interior da Câmara Municipal, onde prestava serviço como recepcionista. Foram localizados em sua posse 15 invólucros com cocaína. Em buscas na residência do acusado foram encontrados mais 77 invólucros de cocaína, 0,128 gramas de maconha, 01 balança de precisão e 200 saquinhos vazios, para acondicionamento dos entorpecentes.

O homem foi conduzido ao plantão de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. A identidade do acusado não foi divulgada pela Polícia Militar em respeito a lei de abuso de autoridade.