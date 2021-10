Funcionário terceirizado morre em acidente na Rondon, em Guararapes

GUARARAPES – O funcionário terceirizado da Via Rondon, Vadson Mendes de Oliveira, de 30 anos, residente na cidade de Araçatuba, morreu atropelado no início da tarde desta sexta-feira (22),quando executava serviço de manutenção no asfalto da rodovia Marechal Rondon, Km 548, trecho que passa pelo município de Guararapes. As Polícia Rodoviária e perícia científica estiveram pelo local e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia da cidade como acidente de trabalho com resultado morte.

O acidente de trabalho aconteceu às 12h20, quando, durante Operação Paz e Proteção, a equipe do policiamento rodoviário foi acionada para atendimento de acidente de trabalho ocorrido na rodovia, quando o condutor de um veículo do tipo basculante (prestador de serviço) durante o deslocamento em marcha a ré, atropelou o colaborador que estava a pé na retaguarda do veículo, vindo a óbito no local. A vítima usava abafador de ruídos, por isso não escutou o sinal sonoro que sempre é acionado quando o veículo tem a marcha a ré acionado.

Foi constatado pela Polícia Rodoviária que havia uma obra de melhoria no KM 548 da Rodovia Marechal Rondon (pista leste), no pavimento da faixa 02 de rolamento. Ao chegarem ao local os policiais constataram que a vítima já estava em óbito e acionaram a perícia técnico/científica.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Guararapes como ocorrência de homicídio culposo (sem intenção) em canteiro de obra (acidente de trabalho). Depois de ouvido pela Polícia Civil, o motorista do caminhão basculante foi liberado. Ele estava bastante abalado com o episódio que resultou na morte de m colega de trabalho.