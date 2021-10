Peão de rodeio acusado de matar mulher com golpe de machado é condenado a 21 anos de prisão

Suelen Karine Camilo foi assassinada na frente dos dois filhos, no dia 25 de dezembro de 2018, em Votuporanga, interior de São Paulo. Antônio Barbosa dos Santos fugiu depois de cometer o crime, mas foi encontrado e preso meses depois.

VOTUPORANGA – O peão de rodeio Antônio Barbosa dos Santos, acusado de matar com golpe de machado a esposa Suelen Karine Camilo, foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado por homicídio duplamente qualificado.

O crime aconteceu no dia 25 de dezembro de 2018, em Votuporanga, interior de São Paulo. Antônio, de 41 anos, foi preso meses depois de assassinar Suelen, de 29 anos, na frente dos filhos.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra que o casal passou a véspera de Natal na casa de familiares. É possível ver na gravação que a vítima e o acusado dançavam e se divertiam horas antes do homicídio acontecer.

Investigações feitas pela Polícia Civil de Votuporanga apontaram que a Suelen queria terminar o relacionamento, mas Antônio não aceitava.

A vítima tinha procurado a delegacia duas vezes para prestar queixa de ameaça contra o acusado de cometer o crime.

Antônio foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), o júri popular do acusado foi realizado na última sexta-feira (22), no Fórum de Votuporanga.

Uma das qualificadoras foi retirada pelos jurados (recurso que dificultou a defesa da vítima). Por isso, o Antônio foi condenado a 21 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado. Ele segue à disposição da Justiça em um presídio do interior de São Paulo.

Em nota, o advogado do acusado afirmou que já recorreu.

G1