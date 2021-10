Andradina está entre as 12 cidades a receber novas viaturas para o Corpo de Bombeiros

ANDRADINA – A cidade de Andradina acaba de ser agraciada com mais um caminhão Auto Bomba de Salvamento (ABS) estando entre as 12 cidades do Estado a receber o veículo.

O anúncio foi feito pelo Governador João Doria, nesta quarta-feira (20), anunciando que outras 20 serão entregues até o final do ano, totalizando 32 para renovar a frota do Corpo de Bombeiros em todo o estado. Os novos veículos foram adquiridos com investimento de R$ 23 milhões e fazem parte da reposição gradual das viaturas da corporação.

Os veículos têm motorização de 280 cavalos, câmbio automatizado, cabine duplicada para melhor acomodação do efetivo e um reservatório com capacidade de 4.000 litros de água. Além disto, os caminhões contam com bomba de água de vazão 750 GPM, sistemas eletrônicos de espuma, guincho (mangotinho) e todo comando da unidade é automatizado. As unidades têm a certificação NBR 14.096.

Além de Andradina, essa primeira remessa de viaturas beneficiará outros 11 Grupamentos de Bombeiros (GB): 6º GB de São Vicente, 7º GB de Indaiatuba, 9º GB de São Carlos, 10º GB de Bauru, 11º GB de Guaratinguetá, 13º GB de São José do Rio Preto, 14º GB de Presidente Prudente, 15º GB de São Roque, 16º GB de Piracicaba, 18º GB de Cotia e o 19º GB de Amparo.

“Essa entrega vai salvar pessoas, pois estas viaturas que são utilizadas em resgates, em incêndios e em ações envolvendo produtos perigosos. São viaturas que engrandecerão nosso Corpo de Bombeiros com alta tecnologia, com controle de vazão e totalmente automatizadas”, explicou o Secretário de Segurança Pública, General João Camilo Pires de Campos.



Parceria

Segundo o diretor da Divisão de Segurança Pública de Andradina, André Luis de Lima Augusto, a conquista do novo caminhão para os Bombeiros em Andradina já reflexo da parceria do Governo do prefeito Mário Celso Lopes que tem demonstrado grande nível de parceria com Bombeiros, Polícia Militar e Ambiental.

“No caso dos bombeiros o município está ofertando terrenos de grandes proporções para a implantação de uma nova sede do Subgrupamento de Bombeiros. O mesmo acontece para a 1ª Cia do 28º Batalhão de Polícia Militar”, explicou Lima Augusto.

Na visão de Mário Celso, as construções devem ficar na mesma área reservada para a construção de um novo centro administrativo para centralizar o atendimento ao público em uma estrutura mais moderna e funcional. O local também receberá a nova rodoviária da cidade.

No “Masterplan” de desenvolvimento de Andradina aquela região, que abriga os bairros Vila Messias e Parque São Gabriel se transformarão no novo centro urbano da cidade. “A oportunidade de construção de novos prédios dá maior funcionabilidade para a prestação do serviço ao público. Temos nos bombeiros e polícia militar dois grandes aliados para o desenvolvimento da nossa sociedade, sendo verdadeiros heróis da nossa Andradina”, disse Mário Celso.

Atualmente a unidade de bombeiros militar está instalada na Avenida Bandeirantes, ao lado do Ginásio de Esportes Curiango e ainda precisa de adaptações para melhor atender ao público. Com a doação do terreno efetivada fica mais viável a busca por parcerias e os recursos necessários para a construção da sede própria.

SECOM/PREFEITURA