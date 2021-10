Andradina sedia 1ª reunião de integração regional das Polícias Civil e Militar de SP e MS

ANDRADINA – Na manhã de quarta-feira, 20, o município de Andradina/SP recebeu a primeira Reunião de Integração Regional entre as forças de segurança dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Estiveram presentes no evento os Comandantes e Diretores dos órgãos das Polícias Militar e Civil dos dois estados.

Participaram do encontro policiais militares e civis, com os objetivos de:

– aperfeiçoar e sistematizar a integração entre as forças de segurança;

– incrementar operações de maior porte e visibilidade envolvendo ambos os Estados;

– aprimorar o intercâmbio de informações entre as forças policiais dos dois entes federativos;

– fomentar ações nos níveis operacionais e táticos, com o objetivo de estreitar o relacionamento já existente entre as Corporações;

– buscar maior efetividade na prevenção e enfrentamento aos ilícitos nas áreas de divisas, visando à redução da criminalidade e o aumento da percepção de segurança.

O evento foi considerado um grande sucesso, pois cumpriu com o objetivo de aproximar as forças de segurança no combate ao crime organizado, buscando maior eficiência, a fim de garantir que a fronteira entre os estados, bem como os municípios circunvizinhos, continuem sendo uma das mais seguras do país.