Andradina tem excelente rodada nos Jogos Regionais do Estado de São Paulo

ANDRADINA – Mesmo tendo um ano marcado pela indefinição, em virtude da pandemia da covid-19, a retomada dos campeonatos estaduais pela Secretaria de Esportes de Estado de São Paulo teve a marca de excelente desempenho de Andradina nos Jogos Regionais para 2021.

No último sábado, 16, na cidade Penápolis, as equipes de vôlei feminino e masculino de Andradina tiveram vitórias e seguem nos Jogos. O vôlei feminino venceu Avanhadava por 2 sets a 1, enquanto a equipe de vôlei masculino venceu Mirandópolis por 2 sets a 1.

Segundo o sub-secretário de Esportes, Cultura Lazer e Juventude, Fabrício ‘Indião’, o resultado colocou a equipe feminina na semifinal do campeonato em confronto para o domingo (24) na cidade de Penápolis contra a equipe de Araçatuba. Nas finais, a equipe de vôlei masculino também enfrenta Araçatuba na mesma data.

Campeonato Estadual de Futebol

O futebol masculino Sub 11 de Andradina continua seguindo no Campeonato Estadual Paulista voltando a jogar neste sábado (23) contra a equipe de Ilha Solteira em partida a ser realizada em Murutinga do Sul, as nove da manhã.

Secom/Prefeitura