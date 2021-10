Adolescente de 17 anos gravemente ferido em acidente de moto na Av. Guanabara

ANDRADINA – Um adolescente de 17 anos (menor, não poderia estar pilotando), residente na cohab Gasparelli, sofreu escoriações generalizadas pelo corpo, as mais graves no rosto e estava com suspeitas de fraturas na perna direita e quadril, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (14), na Av. Guanabara, no trecho entre as ruas Paranapanema e Paulo Afonso, em frente de um posto de gasolina, no bairro Stella Maris. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu internado. A PM registrou a ocorrência no 2º DP.

O acidente aconteceu quando o adolescente pilotava a motocicleta Titan, na cor cinza, seguindo pela Av. Guanabara, sentido trevo/centro, quando, poucos metros após passar o cruzamento da rua Paulo Afonso, teve a trajetória interceptada pela picape Fiat Strada, na cor branca, dirigida por J. S. S., 33 anos, da cidade de Guaíra (região de Barretos), que efetuava uma conversão proibida para adentrar ao pátio do posto de gasolina localizado naquele quarteirão.

Sem tempo para frear, o adolescente bateu violentamente a moto e a perna direita contra a parte dianteira esquerda da picape Strada, batendo o quadril no asfalto, sendo socorrido com suspeita de fraturas na perna direita e na bacia. Ele seria submetido a exames de raio X para avaliação da extensão dos ferimentos. Caso apresentasse fraturas, seria transferido para a Santa Casa local. A reportagem aguarda o desfecho do caso.

Depois de bater contra a lateral da picape, a motocicleta seguiu desgovernada e atingiu forte uma das bombas de combustível do posto de gasolina. Por sorte, nenhum frentista ou cliente realizava o abastecimento naquela bomba no momento do acidente.

A Polícia Militar compareceu ao local rapidamente e interditou parcialmente o trecho da avenida para o trabalho dos bombeiros para socorro da vítima e também para a realização da perícia técnico/científica. Após o encerramento dos trabalhos, o trânsito na avenida foi novamente completamente liberada.

Com o forte impacto a motocicleta sofreu quebra do painel, paralama, entortamento das bengalas, guidão e amassamento no tanque. Já a picape teve quebrado o farol, quebrado o pára-choque, além de amassamentos no paralama, todos dianteiros, lado esquerdo.