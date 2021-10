Incêndio provocado por curto circuito destrói loja no centro de Andradina

ANDRADINA – Um incêndio provocado por um curto circuito ocorrido na noite de quinta-feira (07), destruiu parcialmente a loja de tecidos Linho Fino, localizada na rua Rio de janeiro, cruzamento com a rua J. A. Carvalho, centro. A intervenção de funcionários de um supermercado ali próximo e do Corpo de Bombeiros evitou que o prejuízo fosse ainda maior e também que o fogo se espalhasse para mais lojas, já que o telhado é “geminado” com outros 4 comércios. Os proprietários foram orientados a registrarem boletim de ocorrência no plantão policial.

Segundo informações, o curto circuito que deu origem ao incêndio teria iniciado próximo das 21h, pouco mais de 10 minutos após o proprietário sair do estabelecimento comercial. Tudo teria começado em uma tomada de uma das paredes.

O estrago só não foi maior porque funcionários de um supermercado localizado naquele cruzamento foram alertados por testemunhas e, rapidamente, após a necessidade de quebrarem uma das lâminas de blindex, usaram de um grande extintor e conseguirem debelar as chamas, que já tomava toda a parede, peças de roupas de mostruário, além do forro de PVC da loja.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, chegou rapidamente ao local e ajudou a apagar o incêndio de vez, além de fazer o trabalho de rescaldo da parede e do chão, muito quente devido o fogo alto.

A Polícia Militar também foi acionada e isolaram todo o quarteirão da rua Rio de Janeiro, entre as ruas Paes Leme e José Augusto de Carvalho, para que os bombeiros pudessem realizar seu trabalho.

Os proprietários da loja Linho Fino (ao lado da Lanchonete Tio Donald), também foram acionados e lamentaram o ocorrido, mas, mesmo assim, se sentiram aliviados por não haver vítimas, somente danos materiais, embora a loja não possua seguro contra sinistro. O prejuízo, incluindo a porta de blindex, foi considerável.