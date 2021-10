PM de Araçatuba morre e outros dois ficam gravemente feridos em capotamento de viatura de Andradina

Acidente aconteceu na rodovia Marechal Rondon (SDP 300), no trecho entre Bauru e Avaí (SP), na manhã deste sábado (9)

BAURU – O sargento da Polícia Militar, André Luis Ciolin, pertencente ao efetivo do BAEP de Araçatuba morreu e outros dois militares, sendo um soldado de Araçatuba (também do BAEP), Bruno Fernandes Tunes e o cabo PM de Andradina (28º BPM/I), Guilherme Yoshio Obana Belizário, ficaram gravemente feridos, ao se envolverem em um capotamento de uma viatura na manhã deste sábado (09), no quilômetro 365 da rodovia Marechal Rondon (SP – 300), entre as cidades de Bauru e Avaí (SP). As Polícias Militar e Civil abriram inquéritos para investigarem as causas do acidente.

O acidente aconteceu, de acordo com informações da Polícia Rodoviária de Bauru, quando os três ocupavam uma viatura SW4 da Toyota, seguindo pela Rondon, sentido de São Paulo para o interior quando, por motivos a serem investigados, o motorista perdeu o controle da direção e começou a capotar. Os três policiais foram arremessados para fora do veículo. Um deles morreu no local e dois foram socorridos em estado gravíssimo ao hospital de Bauru.

Dois policiais são do BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia, de Araçatuba e um pertence ao 28º Batalhão da PM de Andradina, o cabo PM Yoshio.

Parte da pista no sentido capital-interior precisou ser interditada para o trabalho de socorro das vítimas e posteriormente o da perícia técnico/científica, causando lentidão no trânsito na região, principalmente na pista sentido capital/interior.

O Cb da PM Guilherme Yoshio Obana Belizario encontra-se em coma induzido e não corre risco de morte.

A informação chegou para familiares que comemoraram com certo alívio, que o cabo PM Yoshio não corre risco de morte, embora esteja em estado grave, usando um dreno, porém em situação estabilizada. Sua evolução clínica será fundamental para seu pleno restabelecimento.

Ao que os familiares passaram para o Mil Noticias (Andradina/SP), é que Yoshio está fora de risco de morte, apresentando fratura na perna e trauma (nãos e sabe ainda se abdominal ou toráxico) e segue em coma induzido, por ser um procedimento normal no caso em que ele chegou ao hospital.

28º BPM/I emite nota sobre o acidente

O 28º BPM/I informa que na manhã de hoje, sábado, dia 09 de outubro de 2021, ocorreu um acidente de trânsito envolvendo três Policiais Militares da região.

Um Policial Militar de Andradina, que estava em São Paulo frequentando o Curso de “Controle de Distúrbios Civis”, em companhia de mais dois outros Policiais Militares de Araçatuba, retornava sentido capital-interior quando, por motivos ainda desconhecidos, a viatura capotou quando transitava na Rodovia Marechal Rondon, próximo a Bauru.

Um dos Policiais Militares faleceu no local e os outros dois foram socorridos para a Santa Casa de Bauru, onde estão sendo assistidos.

Ainda não se sabe o estado de saúde deles.

A viatura, modelo Toyota SW4, pertence ao 28º BPM/I de Andradina.

O Comandante do CPI-10, Tenente Coronel Osny Caldeira, está no local prestando todo o apoio necessário.

Os familiares do Policial também foram levados àquela cidade para acompanharem o andamento dos fatos.

MIL NOTICIAS/Agência