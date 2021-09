Sobe para 12 nº de mortos em acidente entre ônibus, van e caminhão que transportava eucalipto na BR-101

Acidente aconteceu na noite de quarta-feira (29), no trecho da cidade de Mundo Novo, no sul da Bahia. Outras 22 pessoas ficaram feridas e seis delas têm estados de saúde mais grave.

EUNÁPOLIS/BA – Subiu para 12 o número de mortos em um acidente envolvendo um ônibus, uma van e um caminhão bitrem que carregava eucalipto, na noite de quarta-feira (29), na BR-101, trecho do distrito de Mundo Novo, que fica na cidade de Eunápolis, sul da Bahia.

A pista só foi liberada na manhã desta quinta-feira (30). Segundo a polícia, entre as vítimas estão os motoristas do ônibus e da van, e uma criança, que não teve idade divulgada. A única vítima identificada até esta manhã foi o condutor do ônibus, Leandro Assunção.

Outras 22 pessoas ficaram feridas, sendo que seis delas estão em estado grave. Três foram levadas para o Hospital Regional de Eunápolis e as outras três foram encaminhadas ao Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. Uma delas tem estado mais delicado, e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O acidente aconteceu no Km 703, por volta das 20h de quarta. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão bitrem ia em direção a Itabuna. Em uma curva, o ultimo vagão do veículo tombou, desprendeu e rodou na pista.

O vagão estava com as toras de eucalipto e atingiu o ônibus e a van, que seguiam no sentido contrário da pista. O ônibus fazia a linha Itacaré/Porto Seguro, já a van ia para Itabuna. O motorista do caminhão fugiu do local, sem prestar socorro às vítimas.

Momentos após o acidente, testemunhas registraram em vídeo o ocorrido. As imagens mostram muitas pessoas em pé, acompanhando o socorro prestado por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Também no vídeo é possível ver alguns feridos no chão, aguardando para serem atendidos. Há uma confusão no local e pedaços de eucalipto espalhados por toda a pista.

A empresa do coletivo lamentou morte do motorista e informou que está dando assistência aos passageiros feridos e às famílias dos que morreram.

G1/Bahia