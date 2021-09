Briga entre três irmãos em Panorama termina em tentativa de homicídio

PANORAMA – Uma discussão entre três irmãos acabou em tentativa de homicídio na manhã desta quarta-feira (29), no bairro Nosso Teto, em Panorama (região de Dracena). A vítima de 36 anos levou dois tiros, conforme a Polícia Militar. Um homem de 41 anos foi preso e um dos suspeitos segue foragido.

Segundo as primeiras informações divulgadas pela corporação, houve relato de dois disparos de arma de fogo. Dois irmãos são suspeitos da autoria do crime. Um deles entregou a arma ao outro, que atirou contra o terceiro irmão.

Ainda de acordo com a PM, dois tiros acertaram a vítima, sendo um no braço e outro na lateral do tronco. O homem foi socorrido ao Pronto-socorro local.

Um dos suspeitos fugiu sentido ao estado do Mato Grosso do Sul, de acordo com a PM. A arma de fogo utilizada no crime não foi localizada.