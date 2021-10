Polícia Militar Rodoviária prende motorista apreende mais de 4 toneladas de Maconha

REGENTE FEIJÓ – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na manhã desta quinta-feira (30), um motorista de um caminhão Ford Cargo (¾), placa de Curitiba/PR, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrá-lo com mais de 4 toneladas ( 4 mil Kg), de maconha (Cannabis Sativa), escondido em meio a caixas de plástico vazias. Encaminhado à Delegacia de Polícia, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu já próximo do meio dia, durante operação “São Paulo Mais Seguro”, desenvolvida na rodovia Assis Chateaubriand (SP – 425), km 445 + 200 metros, trecho que passa por Regente Freijó, região de Presidente Prudente, quando as equipes do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário abordaram um caminhão Ford/Cargo de Curitiba/PR (modelo ¾) e, durante a vistoria no compartimento de carga, localizaram sob caixas de plástico, tipo as utilizadas em Ceasas, todas vazias, grande quantidade da droga maconha, contabilizando ao todo 326 fardos que, depois de pesados, totalizou exatos 4.300 kg.

Diante do material ilícito localizado e da confissão do motorista, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, indiciado e permaneceu preso, à disposição d Justiça. Além da droga, do condutor e o veículo, também foram apreendidos um total de R$ 1.318,00 em dinheiro, além de um telefone celular.