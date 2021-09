Morador de São Paulo é detido acusado de receptação de telefone celular

ANDRADINA – Um vendedor de 28 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã da última terça-feira (21), acusado de receptação, depois de flagrado com um telefone celular marca Samsung, modelo J1, que era produto de furto registrado na Delegacia eletrônica pela cidade de Nazaré Paulista. Encaminhado ao 1º DP, foi ouvido e vai responder ao processo em liberdade. O telefone foi apreendido, vai passar por perícia e ficará a disposição do proprietário, caso seja localizado.

A detenção do acusado aconteceu durante o patrulhamento preventivo pelo pátio da Estação Rodoviária, quando a equipe de Comando de Grupo Patrulha1, formada pelo 1° Sgt PM Constantino, Cb PM Queiróz e Sd PM Joice (Dejem reforço), avistou um veículo Fiat Doblô, placas de São Paulo, com algumas pessoas em seu interior e outras no lado de fora do veículo.

Com apoio da equipe com Cb PM Balani e Cb PM Andressa, foi realizada a abordagem em dois homens e quatro mulheres, nada de ilícito foi localizado.

Durante as entrevistas, declararam serem vendedores de reguladores de gás de cozinha, oriundos da capital paulista. Em consulta ao IMEI dos aparelhos celulares que portavam, um deles constou como impedido pela operadora TIM.

Diante deste fato, a pessoa que o portava foi conduzida ao 1º DP onde, em pesquisa mais detalhada, foi constatado que o aparelho era produto de Furto, registrado na delegacia eletrônica pela cidade de Nazaré Paulista. V., 28 anos, profissão vendedor, morador de São Paulo, foi ouvido e responderá a inquérito de Receptação em liberdade.