PM de Mirandópolis detém auxiliar de pintor acusado de porte de entorpecentes

MIRANDÓPOLIS – Um auxiliar de pintor foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado (18), acusado de porte de entorpecentes, depois de flagrado com 3 invólucros de cocaína, com peso total de 3 gramas e outros 3 de maconha (Cannabis Sativa), com peso total de 11 gramas. Conduzido ao plantão da Delegacia de Polícia do município, foi indiciado por porte de droga e liberado ao final da ocorrência. A droga foi aprendida pela Polícia Civil.

A detenção do rapaz aconteceu por volta das 01h30, quando, durante patrulhamento, os policiais militares de Mirandópolis, 1º Sgt PM Esquinca e Cb PM Sandro, avistaram um indivíduo caminhando na via pública que, ao notar os policiais, se portou de maneira suspeita, sendo de pronto abordado.

Durante a busca pessoal os PMs encontraram em sua posse, no bolso de sua bermuda, 3 invólucros de maconha, 3 invólucros de cocaína, um cigarro de maconha e R$ 22,00 em dinheiro.

P., 18 anos, foi conduzido ao plantão da Delegacia de Polícia local onde o delegado plantonista elaborou boletim de ocorrência de porte de entorpecentes, o liberando ao término dos trabalhos, restituindo a ele a quantia em dinheiro bem, como seus pertences pessoais.