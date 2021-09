Filho é preso em Itapura por ameaçar matar pai e mãe

ITAPURA – Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã de domingo (19), acusado de descumprimento de medida protetiva, violência doméstica e ameaça, depois de invadir a casa de seu pai, com idades de 66 anos e de sua mãe, com 61. Encaminhado para o plantão da Delegacia de Polícia de Ilha Solteira, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 09h30 de domingo, quando os policiais da equipe com Cb PM Rogério e Sd PM Bruno, em patrulhamento de rotina pela avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, em Itapura, foi acionada diretamente pela vítima, narrando que seu filho R., 43 anos, se encontrava em sua residência, alterado e proferindo os seguintes dizeres: “que iria lhe matar e também a sua esposa, (mãe do autor); que em data anterior já teria registrado ocorrência a respeito e que no sábado (19), teria recebido medida protetiva a desfavor dele.

Como os policiais já conheciam o autor por ter, em data anterior, atendido ocorrência e elaborado boletim de ocorrência a respeito do mesmo fato, com apoio do CGP2 (Comando de Grupo Patrulha), 1°Sgt PM Thiago, Cb PM Catão e Cb PM Santos, além da equipe com Cb PM Waldemir e Cb PM Maicon, deslocaram até o local dos fatos e detiveram o indivíduo acusado de Violência Doméstica e descumprimento de medida protetiva, sendo lhe dado voz de prisão.

A ocorrência apresentada ao delegado plantonista de Ilha Solteira, que elaborou boletim de ocorrência de descumprimento de medida protetiva, Ameaça e Violência Doméstica, permanecendo o mesmo preso, à disposição da justiça.