Veículo envolvido em acidente em Mirandópolis estava com arma de fogo em seu interior

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar de Mirandópolis apreendeu na manhã do último sábado (18), um VW Gol, na cor preta, placas de Mirandópolis, sobre calçada, com sua frente avariada, sem a presença de qualquer pessoa. Além do veículo estar com o licenciamento vencido, foram localizados em seu interior uma arma de fogo de fabricação caseira com uma munição intacta, uma sacola com mais 6 munições de calibres 38 e 9.1 tipo cartucheira, intactas, 3 armas brancas e documentos com nome do possível proprietário. Veículo foi guinchado ao pátio da Rebocar, em Andradina.

A localização da arma, munições e facas aconteceu próximo das 6h de sábado, quando os policiais militares de Mirandópolis, 1° Sgt PM Xavier, Cb PM Fabiano e Cb PM Leandro, tomaram conhecimento de um acidente de trânsito onde o condutor, aparentando estar embriagado, estava deixando o local do acidente.

Rapidamente foram ao local e localizaram o veículo Gol, placas de Mirandópolis, sobre calçada, com sua frente avariada, sem a presença de qualquer pessoa.

Em revista no interior do veículo, foram localizadas uma arma de fogo de fabricação caseira com uma munição intacta em seu interior, uma sacola com mais 6 munições de calibres 38 e 9.1 tipo cartucheira, intactas, 3 armas brancas e documentos com nome do possível proprietário.

O local foi preservado, sendo acionada a perícia, que compareceu e realizou seus trabalhos. O veículo recolhido ao pátio rebocar de Andradina. Os objetos encontrados foram apresentados no plantão policial, onde foi elaborado boletim de ocorrência e ficaram apreendidos.