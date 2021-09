Capitão Gercimar assume comando do policiamento rodoviário da região de Araçatuba

O Comando da Quarta Companhia do Segundo Batalhão de Polícia Militar é responsável pelo Policiamento de Trânsito Rodoviário em cerca de 760 km de rodovias estaduais, abrangendo as regiões de Araçatuba, Andradina, Penápolis.

ARAÇATUBA – A partir desta semana, a Quarta Companhia do Segundo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, sediada em Araçatuba/SP, tem novo Comandante: trata-se do Capitão de Polícia Militar Gercimar Dias dos Santos, que foi promovido a tal posto no dia 25 de agosto de 2021, sendo designado, pelo Comandante do Segundo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, sediado em Bauru, para exercer tal função.

O Capitão Gercimar faz parte das fileiras da PMESP a pouco mais de 20 anos, dos quais cerca de 8 anos no Policiamento Rodoviário. O Oficial é casado, tem 3 filhos, mora na cidade de Penápolis/SP a quase 10 anos. Na Polícia Militar, antes de exercer as funções no Policiamento Rodoviário, trabalhou cerca de 6 anos em Campinas/SP, onde residiu por 12 anos, trabalhou em São Paulo, capital, onde trabalhou e residiu por cerca de 7 anos. Ainda como Tenente, antes de ser promovido ao Posto de Capitão, exerceu a função de Comandante dos Pelotões das regiões de Araçatuba e de Penápolis.

Segundo o novo Comandante, na atual gestão, da qual também fazem parte o Tenente Teruel (Comandante da região de Andradina) e o Tenente Donato (Comandante nas regiões de Araçatuba e Penápolis), o compromisso, em âmbito de Segurança Viária, é continuar empenhando esforços de forma a contribuir para redução de sinistralidade no trânsito, especialmente vítimas graves e fatais sendo que, para tanto, serão mantidas intensificadas as ações de fiscalização, principalmente, das infrações de trânsito que mais contribuem para acidentes e mortes nas Rodovias, tais como embriaguez ao volante, uso e manuseio do celular ao volante, excesso de velocidade, não uso do cinto de segurança e sistema de retenção (cadeirinha, bebê conforto e assento de elevação), ultrapassagens em locais proibidos, etc. Destaca ainda que, em relação à fiscalização de embriaguez ao volante, tipo infração que coloca em grave risco à Segurança Viária, já estão sendo adotadas estratégias para que seja otimizado tal tipo de fiscalização, especialmente com o uso do Etilômetro Passivo, por meio do qual é possível fazer uma verificação de influência de álcool bem mais célere, de forma que mais condutores possam ser submetidos a tal tipo de fiscalização.

Ainda na esfera de Segurança Viária, tendo em vista um maior controle da Pandemia do Novo Coronavírus, já estão sendo retomada as ações de educação, junto aos ciclistas, motociclistas, crianças (Rodovia Mirim, Palestras, etc), motoristas profissionais, as quais serão feitas, inclusive de forma integrada com outras Instituições (a exemplo da Concessionária de Rodovia ViaRondon, DER/SP, Prefeituras Municipais, Corpo de Bombeiros, iniciativa Privada, etc). Neste sentido, deixa registrado que já há uma programação para a Semana Nacional do Trânsito 2021 (que corre de 18 a 25 de setembro) de várias ações educativas, de maneira integrada com vários Órgãos.

Desta ainda que, na esfera de Política de Segurança Pública, o combate ao crime, especialmente Tráfico de Drogas, que é uma mola propulsora de outros crimes e que tanto faz mal à sociedade, também continuará sendo uma das prioridades.

Por último, destacou reconhecer o papel da Imprensa, fundamental no Estado Democrático de Direito, para quem sempre as portas serão mantidas abertas, zelando sempre pela relação harmoniosa e respeitosa.