Dupla é presa em Pereira Barreto furtando o supermercados Proença

PEREIRA BARRETO – Dois homens foram presos pela Polícia Militar na madrugada de quarta-feira (15), acusados de furto, depois de serem surpreendidos saindo com sacolas do supermercados Proença contendo mangueira de jardim de 10 metros e um rolo de sacolas plásticas. Encaminhados ao plantão policial, foram indiciados e recolhidos à cadeia pública local. As mercadorias furtadas foram devolvidas ao supermercado.

A prisão da dupla infratora aconteceu pouco depois da meia noite, durante o patrulhamento preventivo pela rua Pará, cruzamento com a Avenida Jonas Alves de Mello, em Pereira Barreto, quando a equipe formada pelos Cb PM Michel, Cb PM Murilo, Cb PM Márcio, ouviu o barulho de alarme disparado, vindo do Supermercado Proença, situado nas imediações.

Imediatamente os policiais cercaram o local e, ao chegarem nos fundos do estabelecimento, avistaram dois indivíduos, idade, profissão e endereço não informados, que ao notarem a aproximação dos militares, iniciaram fuga, porém, foram acompanhados e detidos.

Em busca pessoal localizaram com um dos indivíduos uma sacola e em seu interior, uma mangueira de jardim e um rolo de sacolas plásticas, furtados de dentro do mercado.

Ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao DP local onde o delegado plantonista ratificou a voz de prisão em flagrante, recolhendo-os ao cárcere, à disposição da justiça. As mercadorias furtadas foram devolvidas ao supermercado.