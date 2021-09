Polícia Rodoviária encontra joias avaliadas em quase R$ 600 mil e pistola com munições em compartimento secreto de carro

Motorista abordado em Regente Feijó alegou que carregava a arma de fogo em razão da atividade comercial que exerce, mas não apresentou documentação aos policiais.

REGENTE FEIJÓ – A Polícia Militar Rodoviária deteve um homem de 35 anos que transportava armas, munições e quase R$ 600 mil em joias em um carro que foi abordado pela fiscalização no km 445 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), trecho que passa pelo município em Regente Feijó (SP), na sexta-feira (10).

Durante a vistoria no veículo, com placas de São José do Rio Preto (SP), os policiais perceberam que havia algo estranho no encosto do banco traseiro e constataram que se tratava de um fundo falso.

A fiscalização encontrou, no compartimento secreto, uma pistola de calibre 380, com cinco munições, além de 1.527 peças de joias, entre correntes, pulseiras, brincos, piercings, pingentes e anéis, todas de ouro.

O motorista alegou trabalhar com a venda de joias e semijoias, e ainda justificou, segundo a polícia, que portava a arma em razão do tipo de comércio que pratica e por já ter sido vítima de roubos anteriormente.

No entanto, ele não apresentou aos policiais documento referente ao porte do armamento.

A arma e as munições foram apreendidas.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Civil, em Regente Feijó, onde o suspeito acabou indiciado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ele foi liberado após o pagamento de fiança, cujo valor a polícia não divulgou.

As joias foram-lhe devolvidas após a apresentação de documento fiscal.

G1