Vendedor é detido com 25g de maconha na rodoviária de Castilho

CASTILHO – A Polícia Militar deteve na noite de segunda-feira (06), na rodoviária da cidade, um vendedor de 24 anos, acusado de porte de entorpecentes, depois de flagrá-lo com 25 gramas de maconha (Cannabis Sativa). Com ele também foi encontrado o valor de R$ 7.340,00 em dinheiro, que ele diz ser do emprego dele, uma tabacaria. Encaminhado ao Plantão Permanente de Andradina, o delegado plantonista indiciou-o por porte de drogas, liberando-o ao final da ocorrência. O dinheiro foi entregue ao proprietário do estabelecimento comercial de Andradina.

A detenção do acusado aconteceu durante o patrulhamento preventivo pelo Município de Castilho, na modalidade Atividade Delegada, quando a equipe abordou um ônibus da Empresa Expresso Adamantina, que faz o trajeto Três Lagoas/MS X Andradina/SP, Terminal Rodoviário de Castilho. Ao embarcarem no ônibus, os policiais perceberam o nervosismo de um passageiro, do sexo masculino, trajando camiseta na cor cinza.

Rapidamente ele foi abordado e submetido à busca pessoal, ocasião em que foi encontrado em seu poder um invólucro contendo 25 gramas de maconha, além de R$ 7.340,00 em dinheiro.

Indagado sobre o material ilícito localizado, ele informou aos PMs que a droga apreendida era para consumo próprio e o dinheiro seria referente ao fechamento do caixa de uma Tabacaria da cidade, cujo proprietário reside em Andradina.

A ocorrência foi encaminhada ao Plantão Permanente de Andradina, onde o delegado plantonista, Dr. Tadeu Aparecido, determinou a elaboração de boletim de ocorrência de Porte de Entorpecentes, liberando o acusado ao término dos trabalhos. O dinheiro foi entregue ao proprietário da Tabacaria, que compareceu ao plantão policial.