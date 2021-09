“Jotinha” é preso acusado de roubar celular de mulher de 71 anos

ANDRADINA – O servente de pedreiro João Gabriel Silva Mello, o “Jotinha”, de 27 anos, residente na rua Alexandre Salomão, bairro Benfica, foi preso pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (06), acusado de roubo, depois que ameaçou uma mulher de 71 anos com uma faca e roubar o celular dela. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando decisão da justiça se vai responder ao processo preso ou em liberdade. O celular foi recuperado.

A prisão de “Jotinha”, com várias passagens criminais, aconteceu próximo das 13h, quando policiais da equipe com Sgt PM Marcus e Cb PM Leal, realizavam patrulhamento nas proximidades do Terminal Rodoviário de Andradina, quando foram solicitados pela vítima, uma mulher de 71 anos informando que havia acabado de ser vítima de um roubo pela rua Euclides da Cunha, onde um indivíduo desconhecido, (magro, de bermuda e camiseta preta), mediante ameaça com uma faca, havia lhe tomado o aparelho celular.

Com apoio da equipe com 1º Ten PM Douglas, Cb PM Márcio, 2º Sgt PM Araújo e Cb PM Fernando Sales, e de posse destas informações, fizeram patrulhamento em toda a área central e, logo depois, o abordaram pela Rua Jesus Trujillo x Rua Paraíba, bairro Benfica. “Jotinha” ao ser questionado sobre os fatos de imediato admitiu o crime, informando que havia “dispensado” o celular em outro lugar.

Ao retornarem ao local do crime, localizaram uma testemunha que apontou o local exato onde o autor havia escondido o aparelho celular roubado, que foi encontrado e recuperado intácto.

A vítima reconheceu o autor do Roubo. Diante das evidências, “Jotinha” recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Permanente onde o delegado plantonista, Dr. Tadeu, ratificou a voz de prisão, autuando-o em flagrante com base no artigo 157 do Código Penal, recolhendo-o à cadeia de Pereira Barreto, a disposição da justiça.