Condenada por tráfico é detida por não atualizar endereço junto à Justiça

NOVA INDEPENDÊNCIA – A Polícia Militar capturou na manhã de sábado (28), uma dona de casa de 39 anos, em cumprimento a Mandado de Prisão expedido pelo MM Juiz de Direto, Dr. Wendel Alves Branco, da 1ª Vara Criminal do Foro de Andradina, com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 – Tráfico de Entorpecentes (não consta a pena). Encaminhado ao plantão policial, a mulher atualizou seu endereço e foi colocada em liberdade.

A captura da procurada aconteceu durante patrulhamento pela cidade de Nova Independência, quando os policiais militares Sd PM Felipe/ Sd PM Luani obtiveram informações de um Mandado de Prisão em desfavor da mulher de 39 anos, com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 – Tráfico de Entorpecentes.

A equipe foi até o endereço da procurada, que foi encontrada e cientificada do teor do documento, em seguida foi encaminhada à Delegacia Seccional de Andradina SP, onde o delegado, Dr Tiago Barroca, confeccionou o boletim de ocorrência de Captura de Procurado, constatando que o MP foi expedido devido o fato dela não ter atualizado seu endereço, já que havia se mudado para Nova Independência sem cientificar a Justiça.

Depois de corrigido a falha burocrática, a mulher foi colocada em liberdade e foi inicialmente para a casa de parentes em Andradina e somente depois retornou para Nova Independência.

