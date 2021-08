PM de Ilha Solteira flagra quinteto encapuzado antes de cometerem furto em bicicletaria

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar de Ilha Solteira evitou um possível furto a um estabelecimento comercial na noite de quarta-feira (25), depois de flagrar cinco indivíduos com os rostos cobertos por camisetas. Todos fugiram com a chegada da PM, mas 2 foram detidos, sendo um menor e outro adulto e flagrados com uma porção de crack e além de dinheiro. Eles foram conduzidos ao plantão policial, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de ato infracional de porte droga e averiguação de tentativa de furto. Ao final os abordados foram liberados.

A detenção dos dois aconteceu após a equipe com 1º Sgto PM Nunes, Cb PM Custódio e Cb PM Marcos Antônio, recebeu denúncia de popular, que se dirigiu até a guarnição informando que havia algumas pessoas encapuzadas, perto da “bicicletaria do Gordo”.

Em patrulhamento, nas imediações do Passeio Campos, Zona Norte de Ilha Solteira/SP, os policiais depararam com cerca de cinco indivíduos, os quais estavam cobrindo os rostos com camisetas, simulando capuzes.

Com a aproximação da viatura militar, os cinco suspeitos fugiram, sendo que dois dos indivíduos foram alcançados, abordados e revistados, e durante a busca pessoal foi localizada uma porção de crack, pesando 01 grama e R$ 150,50 em dinheiro, na bermuda do adolescente de 16 anos

Os abordados foram questionados sobre o motivo de tentarem fugir, os quais disseram que estavam naquele local pois queriam praticar furto contra o estabelecimento localizado ali próximo, que foi identificado como “bicicletaria do Gordo”.

Em seguida os PMs, fizeram buscas nas proximidades e foi localizada uma sacola contendo um alicate corta fios, um capuz e um chapéu, e também foi localizado um par de chinelos na cor vermelha abandonado no chão por um dos indivíduos que conseguiu fugir.

Diante do material encontrado e da confissão do possível delito que seria praticado, os abordados foram conduzidos ao plantão policial, sendo necessário o uso de algemas em razão do fundado receio de fuga.

Na delegacia foi elaborado o boletim de ocorrência de ato infracional de porte de droga e averiguação de tentativa de furto. Ao final da ocorrência e após serem ouvidos, os abordados foram liberados pela Polícia Judiciária.