Caminhoneiro é capturado pela PM por condenação de porte de arma

CASTILHO – Um caminhoneiro de 42 anos, morador no bairro Chequir Abbud, em Castilho, foi capturado pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (26), por força de um Mandado de Prisão por crime tipificado no antigo de Artigo 16 da lei n° 10.826 de 22 de dezembro de 2003 (Porte ilegal de Arma), com pena de 1 anos e 15 dias de prisão no regime semiaberto. Encaminhado à Delegacia de Polícia do município, permaneceu à disposição da justiça.

A captura do procurado aconteceu durante patrulhamento preventivo pela cidade de Castilho, quando a equipe formada por Cb PM Márcio, Sd PM Edivander, Sd PM Lucas, na modalidade Atividade Delegada, foi cientificada pelo comandante de pelotão, 1º Sgt PM Estigarribia, sobre a existência de um mandado de prisão em desfavor de R., 42 anos, profissão caminhoneiro, natural de Campo Grande, morador da cidade, por infringir o art 16 da lei n° 10.826 de 22 de dezembro de 2003 (Porte ilegal de Arma).

De posse das informações, a equipe direcionou o patrulhamento para o bairro Chequir Abbud e localizaram o endereço do procurado, que foi localizado em sua residência.

Após ser cientificado do mandado de prisão, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde foi dada ciência dos fatos ao delegado, Dr. Yan Loui Adania, que ratificou captura, permanecendo o conduzido à disposição da justiça.