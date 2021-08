Policial militar de Andradina se destaca em prova de ciclismo em Castilho

CASTILHO – O cabo da Policia Militar Costa Júnior, do efetivo da equipe de Força Tática do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior, sediado em Andradina, conquistou importante colocação em sua categoria, ao participar da Primeira Prova Contra Relógio MTB, realizado na cidade de Castilho. As premiações aconteceram logo após o encerramento das provas.

O policial de Andradina conquistou a terceira colocação em sua categoria no evento organizado pelo clube PEBAS DE ELITE, daquela cidade, contando com a participação de 150 atletas de toda região, com percurso total de 30 km.

O encerramento do evento esportivo movimentou Castilho neste domingo e contou com a presença do prefeito Paulo Boaventura, e ainda a cantora e apresentadora MARA MARAVILHA.