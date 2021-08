Governo de Andradina vai repassar a entidades quase R$ 1,5 milhão em 2021

ANDRADINA – O Governo de Andradina realizou na última quinta-feira (12), uma cerimônia para o repasse de uma parcela de recursos para as creches filantrópicas e APAE, parceiros do terceiro setor. As entidades do terceiro setor que foram contempladas são parceiras na execução dos serviços educativos e socioassistenciais abrangendo uma rede de atendimento, principalmente, às crianças.

Caso não existissem, todas as crianças que frequentam as creches filantrópicas, teriam que ser assimiladas na Rede Municipal de Ensino. No caso do atendimento da criança com o transtorno do espectro autista ele feito pela APAE (Associação de Pais e Amigos do Excepcional) de Andradina.

O prefeito Mário Celso Lopes autorizou um aumento no repasse dado as dificuldades enfrentadas pelas entidades que atendem crianças no município. Segundo o secretário da Fazenda, Planejamento, Gestão Fiscal, Controladoria e Transparência, Norival Nunes, desde 2.017 a prefeitura não realizava o repasse completo do Fundeb para as entidades, que hoje apresentam déficit financeiro.

“Atendendo a um pedido das entidades, o prefeito autorizou o repasse completo e no caso da APAE o repasse ainda será ainda maior dado aos custos do atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista”, explicou Norival.

O aumento no repasse será um reforço às entidades diante do agravamento das dificuldades com a pandemia já que muitas entidades completam sua receita com a promoção de eventos e ações filantrópicas.

“Sabemos do trabalho dedicado que essas entidades prestam para a sociedade, um serviço essencial para todos nós e que leva dignidade e amor para as crianças. É um complemento ao trabalho realizado pela Prefeitura de Andradina. Este aumento é uma forma de reconhecimento, pois sabemos que esse valor é delas por direito e vai ajudar no momento de dificuldade que todos enfrentamos”, declarou Mário Celso, que não pode estar presente ao ato de entrega.



A entrega

Além do secretário Norival Nunes, também estiveram no ato o vice-prefeito (Paulo Pereira Assis) e da secretário de Governo, Relações Institucionais e Assuntos Parlamentares, Ernesto Junior, pela Creche Santa Rita de Cassia de Andradina Aparecida Benedita de Oliveira Carneiro (Presidente), Rosa Zamboni (Tesoureira) e Maria Garcia (Secretaria), pela a Associação Espírita André Luiz (Creche Nana Nenê), Antônio Paulo Geraldo (presidente) e Osmar Garcia Munhoz (tesoureiro).



As entidades beneficiadas com o repasse foram Comunidade Espírita Euzébio de Oliveira Brandão (Creche Irmã Joaninha), Creche Santa Rita de Cássia, a Associação Espírita André Luiz (Creche Nana Nenê) e para APAE (Associação de Pais e Amigos do Excepcional) de Andradina.



Ao todo serão repassados em 2.021 um total de R$ 1.445.083,22 (um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitenta e três Reais e vinte e dois centavos), da seguinte forma:



– Comunidade Espírita Euzébio de Oliveira Brandão, Creche Irmã Joaninha (atende 77 crianças): R$ 330.172,15 (Trezentos e trinta mil, cento e setenta e dois Reais e quinze centavos).



– APAE (Associação de Pais e Amigos do Excepcional) de Andradina (Atende 81 alunos): R$ 373.095,72 (Trezentos e setenta e três mil, noventa e cinco reais e setenta e dois centavos)

Secom/Prefeitura