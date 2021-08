Polícia Militar Rodoviária apreende veículo com 347 tabletes de maconha

BIRIGUI – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na tarde de sábado (14), o motorista de um veículo marca Ford. modelo Fiesta, depois de flagra-lo transportando 347 tabletes de maconha (Cannabis Sativa), com peso total de 191 quilos. Encaminhado para a Cadeia Pública de Penápolis, foi indiciado e permaneceu a disposição da justiça. O veículo e a droga foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu às 15h15, quando policiais rodoviários abordaram no KM 12 da Rodovia Gabriel Melhado (SP 461), trecho que passa por Birigui, o veículo Ford Fiesta e, durante a vistoria, localizaram grande quantidade de maconha acondicionada dentro do porta-malas e sobre os bancos dos passageiros.

Depois da localização do material ilícito, o condutor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Penápolis e, depois de indiciado, foi recolhido à Cadeia Pública da cidade, permanecendo a disposição da justiça.