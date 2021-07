Câmara aprova prorrogação de anistia de juros e multas municipais para setembro

ANDRADINA – A Câmara municipal de Andradina esteve em sessão extraordinária na última sexta feira (23) para deliberar sobre matérias importantes para o município, entre elas estavam a aprovação de verbas para investimentos, além da prorrogação da anistia de juros e multas para débitos municipais em estado de pandemia.

Segundo informações da secretaria de Fazenda de Andradina, já foram arrecadados mais de R$ 2 milhões só nesta primeira fase da anistia que se encerraria na última sexta feira, 23 de julho e, com a aprovação da Câmara de Vereadores, o prazo foi prorrogado para o dia 24 de setembro, possibilitando maior tempo hábil para a população resolver seus débitos com o município.

O pedido de prorrogação partiu dos vereadores Guilherme Pugliese e Lucas Lopes, ambos do PSDB e, foi prontamente atendido pelo Poder Executivo que encaminhou o Projeto de Lei para a apreciação e deliberação dos vereadores.

Os vereadores Guilherme Pugliese (PSDB), Sérgio Faustino (PL), Fabrício Mazotti (PODEMOS) e Hugo Zamboni (PATRIOTAS), fizeram o uso da tribuna para ressaltar a sensibilidade e o compromisso da Casa de Leis com a população andradinense, desde a solicitação de criação do programa de anistia, aprovação do projeto, e agora sua prorrogação, que é de extrema necessidade.

As sessões da Câmara Municipal de Andradina ainda estão sendo abertas ao público, porém com capacidade reduzida devido aos protocolos da pandemia da Covid-19. Você pode acompanhar o trabalho de todos os vereadores pelo site oficial do Poder Legislativo www.camaraandradina.sp.gov.br, ou também pelas redes sociais do Facebook e Instagram. Todas as sessões são transmitidas ao vivo pelo canal oficial da Câmara no Youtube, trazendo para a população todas as informações do Poder Legislativo de Andradina.