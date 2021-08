Mototaxista sofre fraturas no fêmur e joelho ao bater moto em poste

ANDRADINA – O mototaxista Marcos Borges de Carvalho, de 52 anos, sofreu fraturas do fêmur e joelho, os dois da perna esquerda, ao se envolver em acidente de trânsito na noite de sexta-feira (30), no cruzamento das ruas Guararapes com Riachuelo, centro. Socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, aguardava vaga para ser transferido à Santa Casa para cirurgia e correção da fratura. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando o piloto de aluguel seguia a bordo da Titan 160, na cor preta, pela rua Guararapes, sentido da Av. Barão do Rio Branco para a rua Alexandre Salomão e ao passar sobre a linha do trem, perdeu o controle de pilotagem, subiu na calçada e bateu forte contra um poste de iluminação existente naquele cruzamento.

Depois de colidir contra o poste, seguiu desgovernado e ainda subiu com a motocicleta na calçada, batendo contra a parede de uma empresa de publicidade, sofrendo ainda escoriações pelo corpo. A moto ficou sobre seu corpo e precisou ser retirada para que os bombeiros pudessem fazer a imobilização do membro fraturado e coloca-0lo sobre uma maca.

Ele não se lembrava como aconteceu exatamente aconteceu o acidente, já que também bateu com a cabeça e apresentava confusão mental.

A motocicleta sofreu quebra da carcaça do farol, painel e pisca alerta, além de amassamento no tanque de combustível.